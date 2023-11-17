Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan “Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi” paylaşımı
Giriş Tarihi: 17.11.2023 18:29 Son Güncelleme: 17.11.2023 18:50

Emine Erdoğan'dan “Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi” paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da gerçekleşen “Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi” ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan "Her vicdan sahibi insanı, bu küresel çağrımıza destek vermeye davet ediyoruz. Tek Yürek Filistin" dedi.

Emine Erdoğan’dan “Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi” paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan önemli bir açıklama geldi. İstanbul'da gerçekleşen "Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi" ile ilgili paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Her vicdan sahibi destek vermeli" dedi.

Emine Erdoğan şunları ifade etti: Dünyanın her bölgesinden lider eşleri ve ülke temsilcileri olarak seslerimizi "Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi" vesilesiyle İstanbul'da birleştirdik. Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların sağlanması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz. Her vicdan sahibi insanı, bu küresel çağrımıza destek vermeye davet ediyoruz. Tek Yürek Filistin

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Emine Erdoğan'dan “Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi” paylaşımı
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