Emine Erdoğan’dan “Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi” paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan önemli bir açıklama geldi. İstanbul'da gerçekleşen "Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi" ile ilgili paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Her vicdan sahibi destek vermeli" dedi.

Emine Erdoğan şunları ifade etti: Dünyanın her bölgesinden lider eşleri ve ülke temsilcileri olarak seslerimizi "Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi" vesilesiyle İstanbul'da birleştirdik. Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların sağlanması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz. Her vicdan sahibi insanı, bu küresel çağrımıza destek vermeye davet ediyoruz. Tek Yürek Filistin