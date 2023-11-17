İsveç protokolünün görüşmeleri ertelendi

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda İsveç'in NATO üyeliğine kabul edilmesini öngören protokol üzerine başlatılan görüşmeler, alınan son dakika kararı ile ertelendi. Komisyon dün gerçekleştirdiği toplantıda, protokol üzerine görüşmelere başladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, "İsveç hükümeti terörizmle mücadele kapsamında mevzuatta yapılan değişiklikleri yürürlüğe koydu. İsveç'te ilk kez terör örgütüne katılım suç haline getirildi. İsveç PKK'nın faaliyetleri ve finansmanları başta olmak üzere terör faaliyetleri konularında somut adımlar attı. PKK iltisaklı çevreler, eskiden olduğu gibi rahat bir hareket alanı bulamıyor. Örgüt baskı altında" dedi. İsveç'in, sürece ilişkin bir yol haritasını Türkiye'ye sunacağını da kaydeden Akçapar, "İsveç'in NATO'ya katımının Avrupa Atlantik Bölgesi'ni daha güvenli hale getireceği, ikili ilişkilerimizin müttefiklik bağı ve sorumlulukları temelinde daha da gelişmesine hizmet edeceği, özellikle savunma sanayi alanında iş birliğimizin gelişmesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.AK Parti Milletvekili Ali Şahin ise "İsveç'in attığı adımları değerli buluyoruz, ama yeterli bulmuyoruz" dedi. MHP Milletvekili İsmail Özdemir de "ABD İsveç'in üyeliğini F-16 meselesine bağladı. Kimse kendisini Türkiye'nin üstünde görmedi göremez. İsrail'in Gazze'de çocukları öldürmek istediği bombalar ABD envanteri olan bombalar" açıklamasını yaptı. Ardından AK Parti milletvekilleri bir önerge vererek teklifin görüşmelerinin ertelenmesini istedi. Kabul edilen önergenin gerekçesinde, "Görüşülmekte olan konunun açıklığa kavuşmaması ve müzakerelerin yeterince olgunlaşmaması nedeniyle teklifin maddelerine geçilmemesi" ifadeleri yer aldı.