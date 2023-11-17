İYİ Parti 9 ayda böyle çöktü: İstifa gerekçelerinin sonu gelmiyor

TEŞKİLATLAR ÇÖKMEK ÜZERE



28 Mayıs seçimlerinin ardından Akşener'in benimsediği politika ve aldığı kararlar, teşkilatları da ayağa kaldırdı. Son 1 ayda Sakarya, Burdur, Yalova, Amasya, Malatya, Elazığ ve Ankara gibi birçok ilde istifa eden partililerin sayısı 2 bini aştı. Aralarında kurucular ve teşkilat yöneticilerinin de olduğu bu isimlerin istifa gerekçeleri de farklılık gösterdi. Bazı üyeler Akşener'in ittifaksız yerel seçime girme kararı sebebiyle istifa ederken, bazıları ise Akşener'in destek verdiği isimler yüzünden partiden ayrıldı. Bazı ilçe üyelerinin ise Akşener'in verdiği sözleri tutmaması sebebiyle partiden ayrıldıkları görüldü.