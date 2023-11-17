KKTC’nin en büyük camisi Regaip kandilinde açılıyor

KKTC'nin en büyük ibadethanesi olan Dr. Suat Günsel Camisi, 11 Ocak 2024'te Regaip Kandili'nde ibadete açılacak. Caminin açılış törenine başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere pek çok Müslüman ülkenin Cumhurbaşkanı davet edildi. YDÜ kampüsünde yükselen ve Osmanlı mimarisinden esinlenilerek tasarlanan, 62 kubbe ve 6 minaresi ile sadece KKTC'nin değil bölgenin de en büyük camilerinden biri olma özelliğini taşıyor. YDÜ mimar ve mühendisleri tarafından tasarlanan caminin kubbe ve minareleri altın renkli paslanmaz çelik kromla kaplandı. Caminin 104 penceresini renklendiren vitrayları, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarınca bir yılda tamamlandı. Kubbe süslemeleri ise Özbek sanatçıların imzasını taşıyor. Caminin dış yüzeyinde ise Kıbrıs adasına özgü beyaz taş kullanıldı. Aynı anda 10 bin kişinin ibadet edebileceği cami, KKTC'nin 40'ıncı kuruluş yıldönümünün en önemli simgelerinden biri olacak. Kıbrıs Adası'nın fethinin üzerinden 450 yılı aşkın bir zaman geçtiğini hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "450 yıllık köklerimizden ve ana vatan Türkiye'mizden aldığımız güçle 1983'te kurduğumuz KKTC'nin 40'ıncı yılını kutladığımız bu dönemde, Dr. Suat Günsel Camii, adadaki Türk varlığının en kıymetli sembollerinden biri olarak açılacak" dedi.