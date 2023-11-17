Kocatepe Camii’ndeki uygunsuz görüntülere beraat

Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Bilal Kısa ve Ezgi Cebeci ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede sanık Cebeci yaptığı savunmasında söz konusu olay nedeniyle üzüldüğünü ve rencide olduğunu belirterek, ""Bilali ortak arkadaşlarımız aracığıyla tanıdım. Amatör olarak moda çekimlerine manken olarak katılırım. Arkadaş ortamında Bilal'le karşılaştığımızda adı geçen projeden bahsetti. Genel olarak İslam dininin bütünleştirici yapısını vurgulamak için böyle bir projeye başladığını söyledi. Ön yargıları olduğunu ve bunları kırmak amacıyla projeye giriştiğini söyledi. Beni de konu mankeni olarak kullanmak istediğini söyledi" dedi.

'DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMAL İSTEMEDİK'

Cebeci, "Bizim amacımızı anlayan insanlar olumlu tepkiler verdiler ertesi gün bazı sayfaların yönlendirmesiyle çok fazla olumsuz şiddet içeren tepki aldık. Daha sonrasında hiç bu şekilde tepkiler alacağımızı düşünmemiştik. Dini değerleri aşağılamak istemedik. İslam dininin kapsayıcı olduğuna değinmek istemiştik. Ben bu olayın buralara geleceğini düşünmemiştim. Bir suç amacıyla bulunmadım. Suç kastım yoktur. Tepkiler çoğalınca özür mesajı paylaştık ve fotoğrafları kaldırdık" diye konuştu.

'CAMİYE GELENLERİ TEŞVİK ETMEK AMACIYLA YAPTIK'

Bilal Kısa ise, Kocatepe Camisi'ne yakın oturduğunu bazı zamanlara camiyi izlediğini, çekim yapma fikri o anlarda aklına geldiğini söyleyerek, "Cuma günü namaz sonrası camiye gittik. Ezgiyle çekimimizi yaptık. Mekan seçimi bana aittir. Dini aşağılama amacımız yoktu. Bütünleştirme amacımız vardı. Camiye gelişleri teşvik etmek amacıyla yaptık. Çekimizi yaptık. Başka fotoğraf çekenlerde vardı. Camiden çıktık. Hiçbir tepki görmedik. Daha sonra minareye de çıkmak istedik. Güvenlik imamla görüşmemi istedi. İmamın yanına gittiğimde yerinde yoktu. Sosyal medya hesabımdan herkese açık şekilde paylaştım. Bir kaç gün sonra bazı internet haber sitelerinde olumsuz tepkiler gördüm. Bizim sosyal medya hesaplarımıza yorumlar yazılıyordu. Tepkiler artmaya başlayınca fotoğrafların hepsini hesaplarımızdan kaldırdık. Özür metnimizi açıkladık. Kesinlikle İslam dininin değerlerini aşağılamakla hareket etmedik. Amacım kimsenin inancına saygısızlık yapmak değildir" diye konuştu.

BERAAT ETTİLER

Avukat beyanının ardından esasa ilişkin görüşünü veren Cumhuriyet Savcısı, sanıkların suç işlemek kastıyla hareket etmediklerini belirterek, Cebeci ve Kısa'nın beraatlarını talep etti. Beyanların ardından kararını açıklayan hakim, sanıklar hakkında 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan dava açılmış ise de sanıkların suç işlemek amacıyla hareket etmediğini belirterek beraatlerine karar verdi.