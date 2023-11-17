Mersin’de gözaltına alınan DEAŞ’lı tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlendiği operasyonda, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheliyi tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen terör örgütü üyesinin yakalanması amacıyla Mezitli ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.