New York Times editörü istifa etti: Artık savaş çığırtkanı yalanlar yok

Boyer, kendi kişisel sayfasında yayımladığı istifa mektubunda, "İsrail'in Gazze halkına yönelik ABD destekli savaşı kimsenin yararına değil." ifadesini kullandı. İsrail, ABD, Avrupa ve özellikle Yahudi halkı için bu savaşta bir güvenlik olmadığını kaydeden Boyer, "Bu savaş sadece petrol ve silah üreticilerinin ölümcül karlarına hizmet etmektedir." görüşünü paylaştı.