Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Alman mevkidaşı Steinmeier ile bir araya geldi
Giriş Tarihi: 17.11.2023 17:38 Son Güncelleme: 17.11.2023 17:56

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Alman mevkidaşı Steinmeier ile bir araya geldi

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Alman mevkidaşı Steinmeier ile bir araya geldi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.

Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanlığı Bellevue Sarayı'na gelişinde Steinmeier tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan ve Steinmeier, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan ziyaret anısına hazırlanan şeref defterini imzaladı. Daha sonra baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Steinmeier, heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti.

Başkan Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Alman mevkidaşı Steinmeier ile bir araya geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA