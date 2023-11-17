SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Alman mevkidaşı Steinmeier ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan ve Steinmeier, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan ziyaret anısına hazırlanan şeref defterini imzaladı. Daha sonra baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Steinmeier, heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti.

Başkan Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.