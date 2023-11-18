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Giriş Tarihi: 18.11.2023 11:46

Ağrı Dağı’nda terör örgütüne ait mağaralara operasyon

Ağrı Valiliği, Ağrı Dağı’nda terör örgütü PKK/KCK’nın barınma alanlarına yönelik operasyonda, 2 ayrı mağara içerisinde çok sayıda mutfak tüpü ve branda ele geçirildiğini bildirdi.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı Dağı’nda terör örgütüne ait mağaralara operasyon

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Şehit Uzm.J.VI.Kad.Çvş. Yılmaz Özden 2023-37 Operasyonu kapsamında, Ağrı Dağı'nda terör örgütüne ait barınma alanlarının tespit edildiği belirtildi.

Operasyonda, 2 ayrı mağara içerisinde 27 adet dolu büyük mutfak tüpü, 12 adet dolu küçük tüp, 2 adet toplam 20 metre branda ve 5 adet beş litrelik boş bidonun ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı olarak PKK/KCK terör örgütleri ile mücadeleye yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

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Ağrı Dağı’nda terör örgütüne ait mağaralara operasyon
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