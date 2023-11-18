Ağrı Dağı’nda terör örgütüne ait mağaralara operasyon

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Şehit Uzm.J.VI.Kad.Çvş. Yılmaz Özden 2023-37 Operasyonu kapsamında, Ağrı Dağı'nda terör örgütüne ait barınma alanlarının tespit edildiği belirtildi.
Operasyonda, 2 ayrı mağara içerisinde 27 adet dolu büyük mutfak tüpü, 12 adet dolu küçük tüp, 2 adet toplam 20 metre branda ve 5 adet beş litrelik boş bidonun ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı olarak PKK/KCK terör örgütleri ile mücadeleye yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.