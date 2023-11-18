Bakan Yerlikaya’dan AFAD ile ’Değerlendirme Toplantısı’

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığımızda (AFAD) Bakan Yardımcımız, AFAD Başkanımız ve birim yöneticilerimizle birlikte 'Değerlendirme Toplantımızı' gerçekleştirdik. #BizimİçinVarAFAD" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığımızda (AFAD) Bakan Yardımcımız, AFAD Başkanımız ve birim yöneticilerimizle birlikte "Değerlendirme Toplantımızı" gerçekleştirdik.#BizimİçinVarAFAD@AFADBaskanlik pic.twitter.com/o7sPQGMAy1— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 18, 2023