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Giriş Tarihi: 18.11.2023 22:36

Bakan Yerlikaya'dan AFAD ile 'Değerlendirme Toplantısı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile 'Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirdi.

DHA
Bakan Yerlikaya’dan AFAD ile ’Değerlendirme Toplantısı’

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığımızda (AFAD) Bakan Yardımcımız, AFAD Başkanımız ve birim yöneticilerimizle birlikte 'Değerlendirme Toplantımızı' gerçekleştirdik. #BizimİçinVarAFAD" dedi.

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Bakan Yerlikaya'dan AFAD ile 'Değerlendirme Toplantısı'
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