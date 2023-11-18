Bakan Yerlikaya’dan yerel seçim mesajı: İzmir’i kazanıyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Konferans salonunda yapılan buluşmada, partililer Bakan Yerlikaya'yı Türk Bayraklarıyla karşıladı. Yerlikaya, sloganlar atan ve alkış tutan İzmir teşkilatına 2024 yerel seçimlerine ilişkin şöyle seslendi:Buradan çok güzel görünüyorsunuz. Huzur ve güvenlik için gittiğim toplantılarda, böyle bir heyecan görmedim. Allah bu heyecanınızı daim eylesin. Allah bu güzelliğinizi İzmir'imizin tüm mahallelerinde, ilçelerinde başta Büyükşehir olmak üzere tüm ilçe belediyelerde AK Parti'miz ve Cumhur İttifak'ı ortaklarımızla birlikte; gönül belediyeciliğimizi, AK Parti Belediyeciliğimizi, belediyecilikte 1994'te Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan başlattığı belediyecilik ruhunu, tekrar buraya getirsin inşallah. Bunu başarabiliriz. Çünkü 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan dünya liderini tekrar baş tacı etti aziz milletimiz.Cumhur İttifakı'mızla beraber, 14 Mayıs'tan itibaren parlamentoda büyük gücümüz var. Allah'a hamd olsun. Biz birazını tamamladığımız, yüz akıyla girdiğimiz, dualarla, onurla, gururla girdiğimiz Cumhuriyeti'mizin ikinci yüzyılında, liderimizin ifade ettiği gibi; büyük ve güçlü Türkiye'de ve Türkiye Yüzyıl'ında sizlerle beraberim. Teşkilatımızın azimli, kararlı, dualarla, niyazlarla, gayretinin bereketiyle tüm belediyelerde olduğu gibi inşallah özlemle, hayırla beklenen İzmir Büyükşehir'de de kazanıyoruz. Kazanacağız inşallah çünkü inanıyoruz."Bizim en büyük rakibimiz, çok az olsa da, zaman zaman nükseden kalbi, bağışlayın beni, kıskançlık, fesatlıktır diye düşünüyorum. 'Bu göreve bu kardeşim benden daha layık, benden daha iyi hizmet edebilir' duruşuyla hareket ettiğimiz gün her alanı kazanacağız.Liderimiz 'Türkiye'nin huzuru' diyor Türkiye Yüzyılı'ndan; biz de göreve geldiğimiz günden beri oradan cesaret ve görev alarak 'Türkiye'nin huzuru' diyoruz. Kahrolası bölücü terör örgütünün peşindeyiz. Artık tek bir kapalı köyümüz, yaylamız kulübemiz bile yok.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de Türkiye'nin Huzuru' güvenlik toplantısına da katıldı. Balçova'da bulunan bir otelde düzenlenen toplantının ardından Yerlikaya, şu önemli açıklamalarda bulundu: "Türkiye Yüzyılında; teröre, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine, suçta kibirlenenlere yer yoktur. Kim olursa olsun, bu yapıların hiçbiri devletimizden ve aziz milletimizden güçlü değildir. 150 günde İzmir'imizde organize suç çetelerine yönelik düzenlenen 41 operasyonda 184 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 66 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Zehir tacirlerine yönelik 10 bin 84 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 12 bin 581 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 1018 şahıs tutuklanmıştır. Geleceğimizin göz aydınlığı çocuklarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı zehretmeye kararlıyız. Bir çocuğumuzu, bir gencimizi, bir evladımızı dahi bu uyuşturucu belasından kaybetmeye, Allah muhafaza kesinlikle tahammülümüz yoktur. Suç işlenmesini önlemek birinci görevimiz. Bunun için hep sahada olacağız. Daha fazla görünür olacağız. Olay sayılarını düşürmek, yani 2023'ün ilk 10 ayında, 2022 ve 2021 ile kıyasladığımız zaman iyi yoldayız. Ama biz iyi yoldayız diyerek hiçbir şekilde de rehavete kapılmıyoruz."