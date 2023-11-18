Bakan Güler S-400 sorusuna böyle yanıt verdi “Nereye kullanacağız. Çamaşır makinesi mi bu”

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığın bütçesi görüşülürken, CHP'li milletvekilleri adeta ortamı provoke ederek S-400 konusunu gündeme getirdi. CHP'liler, Bakan Güler'in konuşmasını da sık sık laf atarak kesti. Güler, "S-400'ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. Böyle bir şey asla yok. S-400'e ihtiyaç duyduğumuz anda, düğmeye bastığımızda ne olduğunu merak edenlerin hepsi görür" dedi. CHP'li Veli Ağbaba'nın "Niye kullanmıyorsunuz?" diye ısrarla laf atmaya devam etmesi üzerine Güler, "Nereye kullanacağız, bu çamaşır makinesi mi? Lütfen anlayıp anlamadığınız her konuda bir fikir yürütmek zorunda değilsiniz" karşılığını verdi.BİZTürkiye'yiz. Etrafımızda 9 ülke var ve hiçbiri ile ömür boyu dost olacak pozisyonumuz yok. Bizim düşüncemiz önümüzdeki dönemde yüzde 50 zorunlu askerlik, yüzde 50 profesyonel. Zaten şu anda bunu yakaladık.(Askeri hastanelerin durumu ve doktor gereksinimine ilişkin sorular üzerine) Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde 713 tıp fakültesi, 29 diş hekimliği ve 16 eczacılık fakültesi öğrencimiz var. Hepsi asker. Biz askeri hastanelerimizin hepsinin bizde olmasını arzu ediyoruz ama elbette ki 15 Temmuz gibi bir bela yaşandı. Zamanla bunların hepsinin sırayla yapılacağına inancımız tam.Sınırlarımız bugüne kadar olmadığı kadar güvenli ve güvenilir. 60 bin personel, 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. İsteyen milletvekillerini sınırlarımıza götürebiliriz.Şu anda Amerika'da dahi F-35'lerin çoğunun uçuşu kesilmiş durumda, İsrail F-35'lerini uçuramıyor, Avrupa'da sorun yaşanıyor. Biz KAAN gibi bir uçağı artık şu anda hangardan çıkarmışız, 15-20 gün sonra uçuracağız. Biz hakikaten F-35 almalı mıyız? Yoksa KAAN uçağı için biraz daha sabretmeli miyiz? Şahsi görüşüm, kesinlikle alma taraftarı değilim.(F-35 projesi kapsamında ödenen ücretin ne olacağının sorulması üzerine) Bu bizim düşüncemiz ve olup olmayacağını bilmiyoruz açıkçası. F-16 Blok 70 Viper'ları alırken o parayı oraya mahsup ettirelim diye düşünüyoruz ama tabii kesin bir şey yok henüz.250 Altay tankı üreteceğiz. Yerli motor üretilene kadar güç grubunu Güney Kore'den temin edeceğiz. Güney Kore bize 85 tane veriyor. 165 tanesi de yerli güç grubuyla yapılacak.