Eurofighter hava kuvvetlerine güç katacak

Bakan Yaşar Güler'in Türk Hava Kuvvetleri için 40 adet tedarik edilmesinin planlandığını açıkladığı Eurofighter Typhoon savaş uçağı 2005 yılında yapılan testlerde kendisini izleyen iki ABD F-15'ini hızla eleyerek performansıyla şaşkınlık yaratmıştı. Yapılan simülasyon ve testlerde, ABD'nin F-22'si, Rus SU-35'i ve Fransız Rafale'si ile karşılaştırıldı. Eurofighter, 4.5'e 1 öldürme oranına ulaştı. Düşürülen her bir Eurofighter'a karşılık, ortalama 4.5 Rus SU-35 düşürüldü. Rafale ile SU-35 eşit çıktı. Tek ve çift pilotlu versiyonları bulunan Eurofighter Typhoon, 2 adet Eurojet EJ200 motoruyla saatte 2.390 km hıza çıkarak rakiplerinden ayrışıyor. Eurofighter'ı F-16'lardan ayıran özellik ise 200 kilometre menzile sahip Meteor Hava-Hava Füzesini kullanması. Yunanistan aldığı Rafale savaş uçaklarıyla Meteor füzeleri kullanacağını belirterek Türk Hava Kuvvetleri'nden üstünlük sağlayacağını düşünürken, Türkiye Eurofighter uçaklarını almasıyla bu füzeleri kullanarak havadaki gücüne güç katmış olacak.