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Giriş Tarihi: 18.11.2023

Eurofighter hava kuvvetlerine güç katacak

Halit TURAN Halit TURAN
Eurofighter hava kuvvetlerine güç katacak
Bakan Yaşar Güler'in Türk Hava Kuvvetleri için 40 adet tedarik edilmesinin planlandığını açıkladığı Eurofighter Typhoon savaş uçağı 2005 yılında yapılan testlerde kendisini izleyen iki ABD F-15'ini hızla eleyerek performansıyla şaşkınlık yaratmıştı. Yapılan simülasyon ve testlerde, ABD'nin F-22'si, Rus SU-35'i ve Fransız Rafale'si ile karşılaştırıldı. Eurofighter, 4.5'e 1 öldürme oranına ulaştı. Düşürülen her bir Eurofighter'a karşılık, ortalama 4.5 Rus SU-35 düşürüldü. Rafale ile SU-35 eşit çıktı. Tek ve çift pilotlu versiyonları bulunan Eurofighter Typhoon, 2 adet Eurojet EJ200 motoruyla saatte 2.390 km hıza çıkarak rakiplerinden ayrışıyor. Eurofighter'ı F-16'lardan ayıran özellik ise 200 kilometre menzile sahip Meteor Hava-Hava Füzesini kullanması. Yunanistan aldığı Rafale savaş uçaklarıyla Meteor füzeleri kullanacağını belirterek Türk Hava Kuvvetleri'nden üstünlük sağlayacağını düşünürken, Türkiye Eurofighter uçaklarını almasıyla bu füzeleri kullanarak havadaki gücüne güç katmış olacak.
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Eurofighter hava kuvvetlerine güç katacak
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