Eurofıghter hava kuvvetlerine güç katacak

2005 yılında yapılan testlerde kendisini izleyen iki ABD F-15'ini hızla eleyen ve arkalarına geçen Eurofighter Typhoon savaş uçağı, performansı ile şaşkınlık yaratmıştı. Simülasyon sonuçları, ABD'yi utandırmamak için o dönem açıklanmazken, uçuş özellikleri ile F-35'i yolda bırakan ve onu alt eden Eurofighter Typoon'u yenebilmek için ABD "pasif radar" teknolojisini devreye soktu. Yapılan simulasyon ve testlerde, yeni nesil F-15'leri deviren bu uçaklar, ABD'nin F-22'si, Rus Su-35'i ve Fransız Rafale'si ile karşılaştırıldı. Eurofighter, 4.5'e 1 öldürme oranına ulaştı. Düşürülen her bir Eurofighter'a karşılık, ortalama 4.5 Rus Su-35 düşürüldü. Rafale ile Su-35 eşit çıktı. F-22 de Su-35'ten daha iyi çıktı. F-22 uçakları, dünyanın en iyi motora sahip savaş uçakları olarak bilinirken Euro Fighter çift turbo motoruyla çoğu rakibini geride bıraktı.

"MİLLİ SAVUNMA BAKANI F-35'LERİ İSRAİL UÇURAMIYOR"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin 40 adet Eurofighter savaş uçağı alacağını duyurmasıyla Eurofighter uçaklarının özellikleri merak uyandırdı. Eurofighter'ın çok etkili bir uçak olduğunu, alımıyla ilgili hem İngiltere hem İspanya'nın 'evet' dediğini, Almanya'nın satışa onayıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirten Bakan Güler, F-35 alımının düşünülmesi gereken konu olduğunu kaydetti. Bakan Güler, "Şu anda Amerika'da dahi F-35'lerin çoğunun uçuşu kesilmiş durumda, İsrail F-35'lerini uçuramıyor ve bu konuda da sürekli Amerika'ya saldırıyor. Avrupa'daki birçok ülkede de anlaşılmayan, onların çözemediği aksaklıklar var" dedi.

İŞTE EUROFİGHTER'IN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Eurofighter F-35, SU-35, Rafale, F-16 uçakları arasından Türkiye için şu an en iyi konumda bulunuyor. Yıllar önce yapılan bir tatbikatta F-22 ile it dalaşı yaptığında 3-3 berabere kalan Eurofighter, F-35'ten on gömlek üstün bir uçak olan F-22 tarafından alt edilememişti. İki adet Eurojet EJ200 motoruna sahip, tek ve çift pilotlu versiyonları olan, en yüksek hızı 2.390 km/s olan av - bombardıman uçağı Eurofighter Typhoon, Avrupa ülkelerinin yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak amacıyla birçok ülkenin ortaklığı ile başlatıldı. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'dan oluşan üretici ülkeler topluluğundan Fransa, proje bir müddet ilerledikten sonra ayrıldı ve kendi uçağı Rafale'i geliştirme kararı aldı. Üretici ortak olarak diğer ülkeler ise projeye devam etmiş ve en nihayetinde ortaya EF-2000 çıktı. Projede mülkiyet hakları: %33 İngiltere, %33 Almanya, %21 İtalya ve %13 İspanya şeklinde. Bugüne kadar 550'den fazla Eurofighter Typhoon savaş uçağı başarılı bir şekilde 7 ayrı ülkeye teslim edildi. Bu ülkeler sırasıyla şöyle: Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Avusturya, Umman ve Suudi Arabistan.

60 KİLOMETRE MENZİLİNDE KURTULMAK İMKANSIZ

Eurofighter savaş uçağı, Meteor Hava füzeleri kullanmasıyla F-16'lardan ayrışıyor. Meteor Hava-Hava Füzesi, 200 kilometre menzile, 190 kilogram ağırlığa, 3.65 metre uzunluğa sahip. Aktif radar arayıcı başlığa sahip Meteor Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi (BVRAAM), NATO üyesi ülkelerin hava kuvvetlerinin standart BVRAAM'i olan AIM-120 AMRAAM'a göre çok daha gelişmiş özelliklere sahip. RamJet itki sistemi sebebiyle havada çok daha uzun bir süre süzülen Meteor Füzesi, Türk Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılan AIM-120 Füzesi'nden neredeyse 3 kat daha fazla bir menzile sahip.

YUNANİSTAN'IN HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ HAYAL OLACAK

Yunanistan satın aldığı Rafale savaş uçaklarıyla Meteor füzeleri kullanacağını belirterek Türk Hava Kuvvetleri'nden üstünlük sağlayacağını düşünürken, Türkiye Eurofighter uçakları satın almasıyla bu füzeleri kullanarak havadaki gücüne güç katmış olacak.