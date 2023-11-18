İsrail’e bizim borcumuz yok borcu olanlar konuşamıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Almanya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi. Berlin'de ilk olarak Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'le bir araya gelen Erdoğan, ardından Başbakan Olaf Scholz ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesi Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:Burada da açık ve net konuşacağım. 7 Ekim tarihi bir başlangıç olarak anlatılıyor. Sonraki süreç konuşulmuyor. 13 bin Filistinli öldürüldü. Artık neredeyse Gazze diye bir yer kalmadı.İsrail'in nükleer silahı var ama söylemezler. İsrail yalanı çok iyi söyler. Filistin'in kendisine verilmesi gereken destekler de verilmiyor. İbadethaneler hastaneler vuruluyor. Hastanelerin vurulması, çocukların öldürülmesi Tevrat'ta yoktur. Bunların karşısında elimiz, kolumuz bağlı mı duracağız? Buna hiç sesimizi çıkarmayacak mıyız Biz elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Buna karşı hiç sesimizi çıkarmayacak mıyız? Eğer burada elimiz, kolumuz, dilimiz bağlı kalırsak bunun tarihe hesabını veremeyiz.Bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Öyle bir durumumuz da yok. Bizim insana saygımız farklıdır.Rehinelerin takası deniyor. Biz buna da varız. Rehine sayısı itibariyle İsrail'deki rehine sayısı nedir, öbür taraftaki rehine sayısı nedir. Kat kat fazlasıyla İsrail'in elinde rehine var. Yılların tutsakları İsrail'in elinde.Bir hafta sonra (Almanya Cumhurbaşkanı) Sayın Steinmeier, İsrail'e gidiyor. Dedim, siz bir taraftan tutun, bize düşen görev neyse biz de diğer taraftan tutalım. Önemli olan bu insani ateşkesi birlikte sağlayalım. Bu adımı eğer atar, bu ateş çemberinden bölgeyi kurtarma imkânı yakalarız.Almanya'daki Türk toplumunun huzur içinde yaşaması en büyük temennimizdir. Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci görüşmemizin bir bölümünü oluşturmaktadır. Gümrük birliği ve vize serbestisi konusunda uzun süredir haklı beklentilere sahibiz. 52 yıldır Türkiye AB kapısında bekletilmektedir. Vize serbestisi sağlanana kadar vatandaşlarımızın vize işlemlerinin hızlandırılması konusunu ele alacağız.Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmede İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarının artık sonlandırılması gerektiğini ve insan hakları ihlallerine karşı tüm dünyadan gelecek tepkinin önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan, bölgede derhal ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması gerektiğini, akan kanın durdurulmadığı her gün insanlığın kaybettiğini belirtti. İki lider, iki devletli yapının kalıcı barışın tek çözümü olduğu konusunda aynı fikirde olduklarını belirtti.