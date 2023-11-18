İYİ Parti 9 ayda böyle çöktü

2017 yılında 200 kurucu üye tarafından kurulan İYİ Parti'deki istifa dalgası son 9 ayda ivme kazandı. Akşener'in, 3-6 Mart krizinin ardından altılı masaya dönerek HDP ile işbirliğine 'sessiz onay' vermesi Yavuz Ağıralioğlu'nu partiden kopardı. Partinin milletvekili adaylarını belirleme sürecinde, birçok skandalın ve usulsüzlüğün yaşandığı temayül yoklamalarına isyan eden Aytun Çıray da parti ile yollarını ayırdı. 28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası İYİ Parti'den kopan bir diğer isim Ahat Andican oldu. Yerel seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girmeleri gerektiğini savunan Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, bu süreçte istifasını açıklayan ilk isim oldu. GİK üyesi Bahadır Erdem ise CHP ile ittifak yapılmadığı için istifa etti. Yönetim kadrosunun mevcut politikalarını eleştiren ve "Her şey çöktü, tüm beklentilerim sıfırlandı" diyen Durmuş Yılmaz da partiden ayrıldı. Son dönemde Adnan Beker, Aydın Adnan Sezgin, Aylin Anıl Arslan ve Mesut Yılmaz gibi önemli isimlerin de istifa ettiği partide ihraçlar ve görevden almalar da gündeme oturdu. 28 Mayıs hezimeti sonrası Akşener'e karşı parti içinde muhalefet oluşturan Günay Kodaz, Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan ve İsmet Koçak partiden uzaklaştırıldı. Akşener'in basın danışmanlığını yapan ve en yakınındaki isimlerden olan Murat İde'nin de görevine son verilmesi dikkat çekti.