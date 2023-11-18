Karadeniz’i Ortadoğu’ya çevirmesinler

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türkiye'nin, Karadeniz'e herhangi bir ülkenin ve NATO'nun girmesini istemediğini söyledi. Deniz Astsubay Okulları'nın kuruluşunun 133. yıldönümü, Yalova'da Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da katıldığı törenle kutlandı. Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndaki törende konuşan Tatlıoğlu, şunları kaydetti: "2022'de başlayan Ukrayna-Rusya Savaşı, Karadeniz'deki jeopolitik mücadelede yeni bir dönem başlattı.Bildiğiniz gibi NATO, Karadeniz'de bazı tedbirler almaya çalışıyor. Ancak Karadeniz'de bu tedbirleri kendimiz alacağımızı ifade edip, NATO'yu veya Amerika'yı Karadeniz'de istemediğimizi beyan ediyoruz. Amacımız şu, Montrö'ye uyulsun. Karadeniz'de biz bütün güvenliği sağlarız Türkiye olarak. Karadeniz'i bir Ortadoğu'ya çevirmesinler. Dolayısıyla Karadeniz'e herhangi bir ülkenin veya NATO'nun girmesini istemiyoruz." Doğu Akdeniz'de de bir güç mücadelesi olduğuna işaret eden Tatlıoğlu, "Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve Mısır, Türkiye'nin karşısında bir blok oluşturmuş durumda. Bu bloka da en büyük desteği Fransa ve Amerika veriyor. Bu destekle Türkiye'ye bir bloklaşma içindeler. Ortak tatbikatlar yaparak Türk Deniz Kuvvetlerini, bizleri caydırma niyetindeler" dedi. AA