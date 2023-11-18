Mavi Marmara gazisi aktivist: ‘İsrail, içinde büyüttüğü kinde boğulacak’

İsrail, uzun yıllardır ambargo uyguladığı Gazze'ye her zaman yardım elini uzatan Türk insanı, 2010'daki ambargoda da insani yardım yapmak için harekete geçti. İHH İnsani Yardım Vakfı Özgür Gazze Hareketinin organizasyonuyla toplanan yardımlar, 31 Mayıs 2010 günü gemilerle Gazze'ye götürülmek üzere yola çıkarıldı. 27 Mayıs günü, içindeki 560 kişiyle ve "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla yola çıkan Mavi Marmara Gemisi, Kıbrıs'ın güneyinde, İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. 10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı. Bu olayda hayatını kaybedenler ve yaralananların anısına, Gazze'de bir anıt yapıldı. 7 Ekim'de başlayan ve halen devam eden son saldırılarda 4 bin 710'u çocuk, 11 bin kişiyi katleden İsrail, son olarak Mavi Marmara Şehitleri anısına dikilen bu anıtı da bombaladı.

'İÇİNDE BÜYÜDÜĞÜ KİNDE BOĞULACAKLAR'

Mavi Marmara saldırısında yaralanarak gazi olan aktivist Mustafa Tatlısu (53), İsrail'e tepki göstererek, 'Bir anıt yıkılır bin anıt dikeriz' dedi. Tatlısu, "Tarih bebek katili İsrail'i çocuklarla savaş yapan ülke olarak yazacak. Bu utançla kıyamete kadar yaşayacak olan İsrail'in, Mavi Marmara şehitlerimizin anısına Gazze'de dikilen anıtı da yıkması, içindeki Türk düşmanlığından kaynaklanıyor. Türk düşmanı, bebek katili İsrail bilmelidir ki içinde büyüttüğü kinde boğulacak, yok olup gidecek. Dünyadaki 8,5 milyar insan da bunun böyle olacağına inanıyor" dedi.