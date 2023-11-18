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Giriş Tarihi: 18.11.2023

Oğlumuz şehadetiyle bizi onurlandırdı

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Oğlumuz şehadetiyle bizi onurlandırdı
ODTÜ'de okuyup kimya mühendisi olarak vatanı Filistin'e hizmet etmek için geri dönen Hasan Kafişe oldu. El Halil kentinde kimya mühendisi olarak bir şirkette çalışan ve evliliğinden 6 aylık bir oğlu olan Kafişe, Kudüs'ün Beytjala bölgesinde İsrailli askerlerce katledildi. Kafişe'nin İstanbul'da yaşayan ailesi, oğullarının kendilerini onurlandırdığını söyleyerek kendilerine taziye için değil tebrik için gelenleri kabul edeceklerini duyurdu. Baba Ma'mun Kafişe, "Bugün Rabbim oğlumuzun şehadet haberiyle bizi onurlandırdı. Ailesi olarak bugün akşam namazına müteakip 9'a kadar İstanbul'da taziye değil, tebrik için gelenleri ağırlıyoruz" dedi. Kafişe'nin Türkiye'deki arkadaşları ise, "ODTÜ'de örnek bir öğrenciydi. Canı gönülden herkese yardımcı olan biriydi. Hep güler yüzlüydü" dedi.
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Oğlumuz şehadetiyle bizi onurlandırdı
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