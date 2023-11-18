SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan ABD’ye ’İsrail’ uyarısı: Bu dünya için daha büyük bir kriz demek!

ABD'YE İSRAİL UYARISI: BU DÜNYA İÇİN DAHA BÜYÜK BİR KRİZ DEMEK

❝Blinken'a dedim ki: İsrailliler öldürüldüğü zaman nasıl tepki gösteriyorsanız, Filistinliler öldürüldüğü zaman da tepki göstermelisiniz. Çifte standart, dünyadaki sistemin iflas ettiğini gösteriyor.❞

❝Kadınları ve çocukları bile ayırt etmeden herkesi topyekün hedef alan İsrail'in yaptıkları ile kendi aranıza mesafe koymazsanız -ki şu anda koymuyorsunuz-, bu tüm dünya için daha büyük bir kriz demek.❞

❝Bizim Amerikalılarla anlaşamadığımız konulardan biri de şu: İsrail'e kayıtsız şartsız destek çıkmaları, ateşkesi istememeleri.❞

❝Blinken ile çok açık konuştum. Tam ateşkes istedik. Gazze'deki nüfusun tehcir edilmesini kesinlikle kabul etmediğimizi söyledim.❞

"GAZZE'DE NE ELEKTRİK NE DE SU BIRAKTILAR"

Gazze'nin yönetimiyle ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. Şu anki sorun Gazze'nin korunmasıyla ilgilidir.❞

❝İki devletli çözüm olmadan, Gazze'yi kim yönetecek tarzında bir sorunun tartışılmasını kabul etmiyoruz.❞

❝Gazze zaten savaştan önce yönetiliyordu, şimdi de yönetilmeye devam edebilir. Gazze'nin yönetme problemi yok. Gazze'nin problemi işgal altında olması, bombardımana tutulması.❞

❝Gazze'de ne elektrik bıraktılar ne su. Alt yapıyı yok ediyorlar, hastaneleri okulları bombalıyorlar. İnsanlar orada yaşayamasın, çekip gitsin istiyorlar.❞