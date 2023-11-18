Torbalı Belediyesi’nden 69 milyonluk satış!

Seferihisar'da 2 dönem belediye başkanlığı yapan Tunç Soyer görev süresi içinde mülkiyeti belediyeye ait çok sayıda gayrimenkulü piyasa değerinin çok altında rakamlara elden çıkardı. Soyer Seferihisar'daki satış alışkanlığını büyükşehir belediye başkanı olduktan sonra da devam ettirdi. Göreve geldiği 31 Mart 22019'dan bu yana 2 binin üzerinde daire ve arsa belediye encümeni aracılığı ile satışa çıkarıldı.

PARTİ TÜZÜĞÜ KÖY MALLARI SATILMAYACAK DİYOR AMA…

Soyer'in satış alışkanlığına ilçe belediyeleri de eklendi. CHP Genel Merkezi tüzüğünde 'Köy malları kesinlikle satılmayacak. İktidarımız döneminde gerçek sahiplerine, köylülere iade edilecek' hükmü olmasına rağmen CHP'li birçok ilçe belediyesi partilerinin tüzüğünü yok sayıp geride kalan süreçte il özel idaresinin kapatılması ile mülkiyeti kendilerine geçen çok sayıda köy tüzel kişiliğine ait taşınmazı haraç mezat sattı.