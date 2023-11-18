Türk başarısına Rum ve Yunan hazımsızlığı

Bu yıl 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, Rum ve Yunan medyasında yakından takip edilmeye devam ediliyor. Yapılan haberler, YDÜ kampüsünde geliştirilen GÜNSEL'in Rum ve Yunan medyasında merak ve ilgiyle takip edildiğini gösteriyor. Çoğu haberlerde, "Türkler, işgal altındaki bölgede elektrikli araç üretimine başlayacak", "Sözde devletin yeni otomobili" gibi provokatif başlıklar kullanılırken kimi haberlerde ise Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in farklı dönemlerde yaptığı açıklamalar üzerinden GÜNSEL'in teknik özellikleri ve yatırım planları okuyucuya aktarılıyor.

Kıbrıs Rum basınının önemli yayınlarından Politis, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in GÜNSEL'in sahip olduğu ihracat potansiyeli ile ilgili sözlerini alıntılayarak "2029, sözde devlet için önemli bir kilometre taşı olacak" başlıklarını kullanıyor. Güney Kıbrıs'ta yayın yapan "Brief" ise GÜNSEL'le ilgili bilgiler verdiği haberinde yine 2029'a vurgu yaparak "2029 sahte devlet için önemli bir dönüm noktası olacak" ifadesine yer verdi.

Güney Kıbrıs'ta Dias Grubu'na ait "Economy Today" gazetesi GÜNSEL'in 2020'de yapılan ilk lansmanından bilgiler paylaştığı haberinde "İşgal altındaki topraklarda üretilen ilk yerli otomobil, Yakın Doğu Üniversitesi tarafından geliştirildi ve söz konusu üniversitenin sahibinin soyadından esinlenerek 'GÜNSEL' adını aldı" ifadesi kullanıldı.

Yunanistan'da yayın yapan otomobil yayınlarından "Car and Motor" ise GÜNSEL'i "Kıbrıs'ın işgal altındaki topraklarında otomobil üretimi başlıyor - Sahte devletin yeni modeli" başlığını kullanıyor. Şubat 2023'te yayımlanan haberde; GÜNSEL'ilk modeli B9'un teknik özelliklerinden, Dereboyu'ndaki showroomuna kadar oldukça detaylı bilgiler yer alıyor. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'a da vurgu yapılan haberde, Türkiye ve KKTC'nin elektrikli otomobil üretimine olan ilgisi vurgulanarak "İşgal altındaki topraklarda faaliyet gösteren en büyük üniversite de GÜNSEL'i kurdu" ifadeleri yer aldı.