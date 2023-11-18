‘Uluslararası toplum Gazze için harekete geçmeli’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Kasım'da İstanbul'da pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanının eşleri ile özel temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek" temalı zirveye ilişkin Türkçe, İngilizce ve Arapça paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, zirve kapsamında hazırlanan "Filistin İçin Tek Yürek Küresel Çağrı Metni"ni eklediği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın her bölgesinden lider eşleri ve ülke temsilcileri olarak seslerimizi 'Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi' vesilesiyle İstanbul'da birleştirdik. Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların sağlanması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz. Her vicdan sahibi insanı, bu küresel çağrımıza destek vermeye davet ediyoruz."