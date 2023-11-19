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Giriş Tarihi: 19.11.2023

Biz vatana, CHP ise ihanete selam veriyor

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Biz vatana, CHP ise ihanete selam veriyor
15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in kurultayda Selahattin Demirtaş'a selam göndermesine, "Selam bu toprak uğruna can verenlere gönderilir, ihanet edenlere değil" dedi.
Hem Kılıçdaroğlu, hem de Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş'a ve Osman Kavala'ya selam gönderdiğini söyleyen Yiğit, Özgür Özel de "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala, hepimiz için cezaevinde yatıyorlar" dedi. Bu cümle bile aslında CHP'de hiçbir şeyin değişmediğinin en net göstergesi. Kılıçdaroğlu dönemi sona erse de yerine gelen özgür Özel, onu aratmayacağını kurultayda gösterdi. CHP'de kaporta değişse de motor değişmedi. Selam bu toprak uğruna can verenlere gönderilir, ihanet edenlere değil. Bir şehit babası olarak soruyorum. Özgür Özel, yoksa şehit ailelerine selam göndermeye nefesin mi yetmedi. Biz vatana ve kutsala, CHP ihanete selam veriyor. Bu insanların bu ülkeye ne faydası var" dedi.
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Biz vatana, CHP ise ihanete selam veriyor
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