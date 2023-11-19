Haberler Gündem Haberleri “CHP’den neden istifa ettin” dayağı
Giriş Tarihi: 19.11.2023

“CHP’den neden istifa ettin” dayağı

İHA
“CHP’den neden istifa ettin” dayağı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hasanoğlan Gençlik Kolları Başkanlığından istifa eden Vedat Kahriman 'CHP'den istifa ettiği' gerekçesiyle feci şekilde dövüldü.
İddialara göre, geçmiş dönem Cumhuriyet Halk Partisi Hasanoğlan Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Vedat Kahriman partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı. Kahriman'ın işlettiği dükkana gelen CHP Gençlik Kolları Başkanı ve beraberindeki üç kişi Kahriman'a önce sözlü saldırıda bulundu. Partiden neden istifa ettin? Başkanı neden eleştiriyorsun? diyerek Kahriman'a saldıran grup işletme sahibini feci şekilde darp etti.
Olay sonrası Kahriman şikayetçi oldu.
ARKADAŞINA GÖNDER
“CHP’den neden istifa ettin” dayağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA