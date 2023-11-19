“CHP’den neden istifa ettin” dayağı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hasanoğlan Gençlik Kolları Başkanlığından istifa eden Vedat Kahriman 'CHP'den istifa ettiği' gerekçesiyle feci şekilde dövüldü.İddialara göre, geçmiş dönem Cumhuriyet Halk Partisi Hasanoğlan Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Vedat Kahriman partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı. Kahriman'ın işlettiği dükkana gelen CHP Gençlik Kolları Başkanı ve beraberindeki üç kişi Kahriman'a önce sözlü saldırıda bulundu. Partiden neden istifa ettin? Başkanı neden eleştiriyorsun? diyerek Kahriman'a saldıran grup işletme sahibini feci şekilde darp etti.Olay sonrası Kahriman şikayetçi oldu.