Cumhur İttifakı yerel seçim için buluştu

AK Parti, 31 Mart yerel seçimler için Cumhur İttifakı bileşenleri ile belirli aralıklarla bir araya geliyor. Bu kapsamda MHP heyeti ile 6 kez bir araya gelen AK Parti heyeti seçim işbirliği toplantılarında ana ilkelerini belirledi. Süreç, başkan adaylarının değerlendirilmesiyle devam edecek."Cumhur İttifakı daha fazla belediye başkanı nasıl çıkartır" sorusu üzerinde yoğunlaşılırken, ikinci temel ilke ise "al ver pazarlığının olmaması" şeklinde belirlendi. Heyetler 2014-2019 ve 2023 seçim sonuçlarını baz alarak hangi belediyede kimin başkan adayı olacağına karar verecek. Aday belirleme sürecinde duygusal değil, akıllı yaklaşım ön planda olacak.Toplantıda, ittifaka uyulacak ilke kuralları da belirlendi. Hedef tüm Türkiye'yi Cumhur İttifakı belediyeciliği ile yönetmek olarak belirlendi.AK Parti bu yıl başkan aday adaylarından başvuru ücreti almıyor, bunun yerine bağışlar tüm dünyanın gözleri önünde vahşice işlenen ve soykırımavaran saldırılardan etkilenen Gazzelilerin temel insani ihtiyaçlarınınkarşılanması için AFAD üzerinden iletilecek. Aday adaylığı başvuruları 22'sinde son bulacak, 26 Kasım'da ise temayül yoklaması yapılacak.