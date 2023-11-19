Gazze’den 61 hasta ve 49 refakatçi daha Türkiye’ye geliyor

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Gazze'den Mısır'a getirilen hastalara ilişkin paylaşımda bulundu.

61 hasta ve 49 refakatçinin daha Gazze'den Mısır'a geçişinin bu akşam sağlandığını bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Geceyi El-Ariş'te, hastanede geçirecek olan hastaların sabah uçakla Ankara'ya getirilmesi planlanıyor. Gazzeli her hastanın tedavisi kardeşlerimize ve yaralanmış insanlık vicdanına karşı görevimizdir."