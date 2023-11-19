MİT rehineler için devrede! İsrail’in uzlaşmaz tutumu takası engelliyor

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. Çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeden binlerce masum ve savunmasız sivili katleden İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde "savaş suçu" işliyor.
Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi için diplomasi trafiğini sürdürürken, diplomatik kaynaklar, MİT'in rehineler için devreye girdiği belirtildi.
İSRAİL'İN UZLAŞMAZ TUTUMU TAKASI ENGELLİYOR
Öte yandan MİT, Hamas ile hem ateşkes hem de başka ülkelerin rehine taleplerini görüştüğü belirtildi. İsrail'in uzlaşmaz tutumu nedeniyle rehine takasının engellendiği bildirildi.
ALMANYA'DAN AVRUPA ÜLKELERİNE SESLENDİ
Öte yandan Başkan Erdoğan son olarak 17 Kasım Cuma günü Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelen Erdoğan, buradaki temaslarında İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı insanlık dışı saldırılarını gündemine getirdi ve İsrail'in saldırıları karşısında sesini yükseltemeyen Avrupa ülkelerine mesajını Berlin'den iletti.
Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Açık ve net konuşmayı severim, o şekilde konuşacağım. Bir borçluluk psikolojisinde İsrail ve Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Bizim İsrail'e borcumuz yok. Ama borcu olanlar rahat konuşamıyorlar." ifadelerini kulandı. Olaf Scholz ise "Ortadoğu'da neler yapacağımızı konuşacağız" dedi.
CEZAYİR'İ ZAYRET EDECEK: GÜNDEM İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI
Diplomasi trafiğini sürdüren aralıksız bir şekilde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Kasım'da Cezayir'e bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşmesinde de İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları ele alınacak.
İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ, TÜRKİYE'YE GELECEK
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de 28 Kasım'da Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Kritik görüşmede, hem iki ülke arasındaki ilişkiler hem de bölgesel meseleler masaya yatırılacak.