MİT rehineler için devrede! İsrail’in uzlaşmaz tutumu takası engelliyor

ALMANYA'DAN AVRUPA ÜLKELERİNE SESLENDİ

Öte yandan Başkan Erdoğan son olarak 17 Kasım Cuma günü Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelen Erdoğan, buradaki temaslarında İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı insanlık dışı saldırılarını gündemine getirdi ve İsrail'in saldırıları karşısında sesini yükseltemeyen Avrupa ülkelerine mesajını Berlin'den iletti.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Açık ve net konuşmayı severim, o şekilde konuşacağım. Bir borçluluk psikolojisinde İsrail ve Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Bizim İsrail'e borcumuz yok. Ama borcu olanlar rahat konuşamıyorlar." ifadelerini kulandı. Olaf Scholz ise "Ortadoğu'da neler yapacağımızı konuşacağız" dedi.