PKK’ya ağır darbe

AĞrı Dağı'nda terör örgütü PKK'nın barınma alanlarına yönelik operasyonda, 2 mağarada yaşam malzemeleri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağrı Dağı'nda gerçekleştirilen Şehit Uzman Jandarma VI. Kademeli Çavuş Yılmaz operasyonunda 2 mağara tespit edildi. Mağaralarda, 27'si büyük 39 dolu tüp, 2 branda ve 5 bidon ele geçirildi.Diyarbakır'da ise İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla, Hani ve Lice ilçesi kırsalında, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek Operasyonu düzenlendi. Arazide yapılan aramada, toprağa gömülü 1 el yapımı patlayıcı, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve içerisinde yaşam malzemeleri, 204 kilo esrar ve 13 kilo kenevir tohumu ele geçirildi. Bu kapsamda 1 şüpheli gözaltına alınırken, bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi.Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki sınır karakoluna teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır" denildi.