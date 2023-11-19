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Giriş Tarihi: 19.11.2023

Sezai Karakoç’un ismi Sultangazi’de yaşayacak

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Sezai Karakoç’un ismi Sultangazi’de yaşayacak
Sultangazi Belediyesi, Esentepe Mahallesi'nde inşa edilen Gençlik, Spor ve Engelliler Merkezi'nin yapımını tamamladı. Şair ve yazar Sezai Karakoç'un isminin verileceği tesis, spor alanları ve kapalı yüzme havuzuyla dikkat çekiyor. Gençlerin ders çalışıp, spor yapabileceği alanların yanı sıra tesisin bünyesinde bulunan Engelliler Merkezi, özel bireylerin sosyal yaşama adapte olmalarını kolaylaştırmak için hizmet verecek. Binada, öğrencileri YKS ve LGS'ye ücretsiz olarak hazırlayan Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA)'nin sınıfları bulunuyor. Ayrıca etüt salonu, konferans salonu, fuaye alanı, satranç ve akıl zeka oyunları salonu ile özel olarak dizayn edilmiş bir konferans salonu da hizmet verecek.
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Sezai Karakoç’un ismi Sultangazi’de yaşayacak
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