Sultanbeyli’ye dev Afet Koordinasyon Merkezi

Sultanbeyli Belediyesi tarafından inşa edilen ve alanında ilkler arasında yer alan Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi önceki gün düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül "Bir çok ilçemizde afet koordinasyon merkezi var ancak bu kalite ve büyüklükte, bu kadar fonksiyonlusunu ilk defa gördüm. Belediyemizi tebrik ediyorum" dedi. İçerisinde seminer salonu, mutfak, erzak depoları, malzeme depoları, kütüphane ve revir bulunan merkez, peyzaj uygulamalarıyla da bir yaşam alanına dönüştürüldü. Eğitimler için oluşturulan özel alanda ise sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak afet durumlarında neler yapılması gerektiği hakkında vatandaşlar bilinçlendirilecek. Merkezin bahçesinde çocuk oyun alanı, koşu pisti, 4 bin 400 metrekare yeşil alan ve kamelyalar da yer aldı.