Tunç Soyer gidici

CHP'nin 4 Kasım'daki kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Özgür Özel'in genel başkan olması ile büyük şok yaşadı. Adaylığı tehlikeye düşünce, deyim yerindeyse Özel'e yaranmak için art arda açıklamalar yapan Soyer, kendi durumu için önce, "Bir sürpriz yaşayacağımı düşünmüyorum. Adaylık ile ilgili bir değişiklik olacağını sanmıyorum" dedi. Ancak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, Soyer'i üzecek bir yanıt geldi.Ulusal bir televizyon kanalında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Özel, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş ve Aydın'da Özlem Çerçioğlu'nun adaylıklarının Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ilan edildiğini hatırlatan Özel, "Kemal Bey'in beyanları zaten anketlerle de destekleniyor. Onların adaylıklarında bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Ama geri kalan 8 büyükşehirde, gelecek Pazartesi alacağımız kararla, doğru örneklemlerle, güvenilir şirketlerle, çapraz kontrollerle ve herkesin inceleyebileceği objektif anketler yapacağız. Başkanların durumuna şu karar verecek; halkın gönlünde olan bizim de listemizde olacak. Halkın gönlünde olmayanın yerine başkasını gösteririz. İstanbul, Ankara, Aydın'ı Parti Meclisi'ne önereceğim. İzmir için anket var" dedi.Bu açıklama, İzmir'de bomba etkisi yaratırken, Özel'in 'başarıları anketlerle destekleniyor' dediği belediye başkanları arasında Soyer'in ismini saymaması kulislerde 'Soyer gidici' yorumlarına neden oldu. Soyer'in anketlerden geçer not alıp alamayacağı da merak konusu oldu. Yerel bir internet sitesine açıklamalarda bulunan Tunç Soyer ise "İzmir'de bir başkan arayışı vefasızlık değil mi?" sorusuna "Onu bilemem. Yalnız ciddi olarak bunu hak etmediğimi düşünüyorum" dedi.