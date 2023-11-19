Türk başarısına Rum ve Yunan hazımsızlığı

Bu yıl 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, Rum ve Yunan medyasında da yakından takip ediliyor. YDÜ kampüsünde geliştirilen GÜNSEL ile ilgili haberler ise Rumların ve Yunanlıların hazımsızlığını gözler önüne seriyor.Kıbrıs Rum basınının önemli yayınlarından Politis, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in, GÜNSEL'in sahip olduğu ihracat potansiyeli ile ilgili sözlerini alıntılayarak "2029, sözde devlet için önemli bir kilometre taşı olacak" başlıklarını kullanıyor."Brief" ise "2029 sahte devlet için önemli bir dönüm noktası olacak" ifadesine yer veriyor. Economy Today Gazetesi, GÜNSEL'in 2020'de yapılan ilk lansmanından bilgiler paylaştığı haberinde "İşgal altındaki topraklarda üretilen ilk yerli otomobil, Yakın Doğu Üniversitesi tarafından geliştirildi ve söz konusu üniversitenin sahibinin soyadından esinlenerek 'GÜNSEL' adını aldı" ifadesini kullanıyor.Yunanistan'da yayın yapan otomobil yayınlarından "Car and Motor" ise GÜNSEL'i "Kıbrıs'ın işgal altındaki topraklarında otomobil üretimi başlıyor - Sahte devletin yeni modeli" başlığını kullanıyor. GÜNSEL'ilk modeli B9'un teknik özelliklerine yer verilen haberde, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'a da vurgu yapılıyor.2016'da model tanıtımı yapılarak prototip üretimi tamamlanan GÜNSEL'in ilk modeli B9'un tanıtımı 20 Şubat 2020'de yapıldı. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 160 Türk mühendis ve tasarımcı tarafından geliştirilen otomobil, 2024'te satışa çıkarılacak. Fiyatı 20 bin Euro olarak tahmin edilen GÜNSEL, 187 beygir güç üreten elektrikli motorla 350 kilometre menzile ulaşabiliyor. Bataryası, hızlı şarj ile yarım saatte yüzde 80 dolabilen otomobil, 100 kilometreye 7,7 8 saniyede çıkıyor. 50 kilometre menzile sahip İkinci model J9'un seri üretimine ise 2024'te başlanacak.