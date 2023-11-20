Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan 50+1 açıklaması: Sistemde reform ihtiyacı varsa uygulanır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye ilişkin bilgi veren Bakan Tunç, şunları söyledi:

"Son iddianamenin süreci ile ilgili olarak da aslında kamuoyunun bilmediği bazı hususlar var. 2007'de bu cinayet işlendikten sonra yargılama devam ederken konunun terör örgütü ya da 220 kapsamında örgüt hususları tartışıldı ve azmettirenler ile tetikçi 220'de bahsedilen terör örgütü olmayan örgüt kapsamında cezaları verilmişti. Sonrasında bu kararlar kesinleştikten sonra 2016'da darbe girişiminden sonra özellikle bu cinayetin FETÖ'nün amaçları doğrultusunda işlenip işlenmediği ile ilgili yeni bir soruşturma başladı ve bu soruşturma kapsamında kamu görevleri ile ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza da mahkumiyet kararları verildi ve Yargıtay tarafından da bu kararlar onandı. Tabi 14. Ağır Ceza da hükümle beraber tahliye olan Ogün Samast ile ilgili olarak çocuk mahkemesine suç duyurusunda bulunuldu, diğer azmettirenlerle ilgili de suç duyurusunda bulunuldu hükümle beraber. Azmettirenlerin davası şu anda ağır ceza da devam ediyor diğer Çocuk Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunulan tetikçi ile ilgili olarak da iddianame düzenlenmişti. Nisan ayında bu iddianame bir takım eksiklikler nedeniyle iade edilmişti ve sonrasında da bu eksiklikler giderilerek yeni iddianame tekrar çocuk mahkemesine sunuldu, durum bundan ibaret, bu kapsamda da yargılama devam edecek. Burada tamamen yargısal süreçlerle alakalı tüm bunların değerlendirmesini yapacak olan mahkemelerimizdir, yargı makamlarıdır. Hep beraber bunun neticesini bekleyeceğiz."



ÜZERİNE ÜZERİNE GİDİLMESİ GEREKİR



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Oteli olan polis müdürleri var. Fuhuş için öksüz kızlar çalıştırılıyor" iddiasına ilişkin Bakan Tunç, "Bu çok ciddi bir iddia. Eğer böyle bir iddia varsa hemen bunun hiç gecikmeksizin yargı makamlarına bildirilmesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmesi lazım. Bu anlamda eğer böyle bir iddia varsa üzerine üzerine gidilmesi gerekir. Bu gerçekten ciddi bir iddia, bu hiç bekletilmeden yani hemen üzerine gidilebilecek bir konu. Dolayısıyla böyle bir iddia noktasında somut bilgiler varsa Akşener'in yargı makamlarımızla, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızla paylaşmasında çok büyük yarar olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.