Ankara’ya şehit ateşi düştü: Üsteğmen Abdullah Köse Ankara’da son yolculuğa uğurlanacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde dün gerçekleşen çatışmada Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin şehit olduğu, 5 bölücü terör örgütü mensubunun da etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ANKARA'DA SON YOLCULUĞA UĞURLANACAK

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düşen Piyade Üsteğmen Abdullah Köse için tören düzenlenecek. Ankara'da Bağlum'da yaşadığı öğrenilen şehit Piyade Üsteğmen Köse'nin cenazesi salı günü öğle namazını müteakip Ankara'da bulunan Ahmed Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.