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Giriş Tarihi: 20.11.2023 08:22

Bakan Yerlikaya duyurdu! 1'i gri 1'i yeşil kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan’ın Kemah kırsalında düzenlenen KAHRAMANLAR-28 Operasyonu'nda 1'i gri 1'i yeşil kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 1’i gri 1’i yeşil kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın Kemah kırsalında düzenlenen KAHRAMANLAR-28 Operasyonu'nda 1'i gri 1'i yeşil kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakan Yerlikaya duyurdu! 1'i gri 1'i yeşil kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi
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