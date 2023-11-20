Bakan Yerlikaya duyurdu! 1’i gri 1’i yeşil kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın Kemah kırsalında düzenlenen KAHRAMANLAR-28 Operasyonu'nda 1'i gri 1'i yeşil kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
Erzincan'ın Kemah Kırsalında Düzenlenen KAHRAMANLAR-28 Operasyonunda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 20, 2023
🟩1️⃣'İ YEŞİL
⬜️1️⃣'İ GRİ KATEGORİDE OLMAK ÜZERE 2️⃣ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️
ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI❗️
21 Ekim 2021 tarihinde Jandarma Uzman Çavuş Burak TORTUMLU'yu, 10 Haziran 2016… pic.twitter.com/IgzfePc6O5