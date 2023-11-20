Başkan Erdoğan Cezayir’e gidecek

Başkan Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un daveti üzerine Cezayir'e gidecek. İletişim Başkanlığından ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun'un davetine icabetle Türkiye ile Cezayir arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısı vesilesiyle 21 Kasım 2023 tarihinde Cezayir'e resmi ziyaret gerçekleştireceklerdir" denildi.

GÜNDEM GAZZE

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Cezayir Cumhurbaşkanı'nın riyasetlerinde ilgili bakanların katılımlarıyla başkent Cezayir'de icra edilecek Konsey Toplantısı kapsamında yapılacak görüşmelerde, son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır. Konsey Toplantısı vesilesiyle Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemdedir" ifadelerine yer verildi.