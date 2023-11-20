Fırtına Garipçe'yi yıktı geçti... Ramazan Kurt, "İBB'den ve Sarıyer Belediyesinden dalgakıran yapılmasını istedik yapmadılar"

Garipçe'de restoran işleten Ramazan Kurt, "Garipçe 30 yıldır görmediği bir felaketi yaşadı. Sabahın erken saatlerinde Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonucunda masa sandalyelerimizi iç kısımlara almıştık. Fakat bu kadar şiddetli olmasını beklemiyorduk. Kıyıya dalgalar için set yapılması için defalarca İBB'ye ve Sarıyşer belediyesine müracatımız oldu. Fakat hiçbir çalışma yapılmadı. Bu resmen doğal felaket oldu. Restorantımızı yıkıp geçti. Beton zemin kaydı. 30 yıldır böyle bir felaket görmedik. Buraya kesinlikle bir dalgakıran yapılması gerekir. İşyerimizde sağlam bir şey kalmadı.6-7 milyona yakın zararım oldu. İşletmede 40-50 müşteri olsaydı hayatını kaybetseydi kime hesap verecektim" dedi.

İşletmeleri yerle bir olan Alperen Alguç, "Garip Restorantın sahibi Beklenen bir hava vardı. Balıkçılarda böyle bir şey beklemiyorduk. 20-30 yıldır böyle bir felaket yaşamadık. Biz fırtına uyarısı nedeniyle tedbirimizi almıştık fakat bu şiddetteki dalgalar ahşap olan iskeleleleri yerle bir oldu. Masalar sandalyeler ve tabandaki beton blok dahi yerinden kaydı. 05-06.00'da başlayan şiddetli fırtına 22.00'a kadar devam etti. 1 milyona yakın zararım var" dedi.

4 ÖRDEKTEN 3'Ü DENİZDE KAYBOLDU

Kumlukta sahilde yüzen 4 ördekten 3 tanesi şiddetli fırtınada telef olurken bir tanesi esnaf tarafından kurtarılıp lokantada emniyete alındı.