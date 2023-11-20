Fırtına Garipçe'yi yıktı geçti... Ramazan Kurt, "İBB'den ve Sarıyer Belediyesinden dalgakıran yapılmasını istedik yapmadılar"

İstanbul'da Anadolu yakasında Şile'de ve Sarıyer Garipçe'de şiddetli fırtına büyük hasar yarattı. Sabahın erken saatlerinden itibaren şiddetini arttıran fırtına 15 metreye yaklaşan dalgalarla Garipçe ve Rumeli Fenerini vurdu. Meteorolojinin uyarılarına rağmen tedbirlerini alan işletmeler bugüne kadar görmedikleri şiddette bir felaketle karşılaştılar. Fırtına nedeniyle 15 metreyi bulan dalgalar kıyıdaki bir çok işletmeyi yerle bir etti.
Garipçe'de restoran işleten Ramazan Kurt, "Garipçe 30 yıldır görmediği bir felaketi yaşadı. Sabahın erken saatlerinde Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonucunda masa sandalyelerimizi iç kısımlara almıştık. Fakat bu kadar şiddetli olmasını beklemiyorduk. Kıyıya dalgalar için set yapılması için defalarca İBB'ye ve Sarıyşer belediyesine müracatımız oldu. Fakat hiçbir çalışma yapılmadı. Bu resmen doğal felaket oldu. Restorantımızı yıkıp geçti. Beton zemin kaydı. 30 yıldır böyle bir felaket görmedik. Buraya kesinlikle bir dalgakıran yapılması gerekir. İşyerimizde sağlam bir şey kalmadı.6-7 milyona yakın zararım oldu. İşletmede 40-50 müşteri olsaydı hayatını kaybetseydi kime hesap verecektim" dedi.
İşletmeleri yerle bir olan Alperen Alguç, "Garip Restorantın sahibi Beklenen bir hava vardı. Balıkçılarda böyle bir şey beklemiyorduk. 20-30 yıldır böyle bir felaket yaşamadık. Biz fırtına uyarısı nedeniyle tedbirimizi almıştık fakat bu şiddetteki dalgalar ahşap olan iskeleleleri yerle bir oldu. Masalar sandalyeler ve tabandaki beton blok dahi yerinden kaydı. 05-06.00'da başlayan şiddetli fırtına 22.00'a kadar devam etti. 1 milyona yakın zararım var" dedi.
4 ÖRDEKTEN 3'Ü DENİZDE KAYBOLDU
Kumlukta sahilde yüzen 4 ördekten 3 tanesi şiddetli fırtınada telef olurken bir tanesi esnaf tarafından kurtarılıp lokantada emniyete alındı.
SARIYER'DE DEV DALGALAR BALIKÇILARI DENİZE DÜŞÜRDÜ
İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtınanın en çok etkilediği ilçelerden biri olan Sarıyer'de, dalgalar Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı'nın giriş mendireğini yıkarken, 10 tonluk beton blokların bulunduğu dalgakıranda da bir çok beton blok devrildi. Dalga kıranın zarar görmesiyle barınağa ulaşan dalgalar o sırada ağları kurtarmaya çalışan 5 balıkçıyı denize sürükledi. Denize düşen balıkçıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaklaşık 12 milyon lira değerindeki balık ağının denize düştüğü öğrenildi. Barınakta yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
70 YILDIR BÖYLE BİR FELAKET GÖRMEDİK
Garipçe'de sakinlerinden Hamiyet Yılmaz, "Ber 70 yaşındayım burada doğdum büyüdüm. Atalarımda burada yaşadı. Böyle bir felaketi yaşamamıştık. Tepelerdeki evlerin camlarına kadar dalgalar yükseldi. Bu şiddetdeki fırtına ve dalgalar bizi çok korkuttu. Son yıllarda görmediğimiz, büyük bir fırtına. Taşlar ve büyük kayalar yıkıldı. Restorantlar kullanılmaz hale geldi. Fırtınada balıkçı tekneleri ve tekerli bir ev denizde kayboldu. Böyle yüksek dalgayı ömrümüzde ilk kez gördük" dediler.