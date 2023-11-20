İstinaf suç örgütü davasında yerel mahkemenin kararını bozdu: Foça Belediye Başkanı yeniden yargılanacak

İSTİNAF YEREL MAHKEME KARARINI BOZDU

Dava ile ilgili olarak istinaf süreci ise tamamlandı. İtirazları değerlendiren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararları bozdu. Mahkeme, beraat alan sanıklarla ilgili olarak beraat kararlarının gerekçesiz bırakılması, Koçar'e yönelik saldırıda mala zarar verme ve tehdit suçları ile ilgili olarak 5 ay ve 3 yıl 4 ay hapis cezası alan sanıkla ilgili olarak da suçların örgütsel faaliyet kapsamında kalıp kalmadığının değerlendirilmemesi gerekçeleriyle kararın kaldırılmasını karar verdi.