Kabinenin ana gündemi Gazze

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Külliye'de toplanacak. Toplantının ana gündeminde İsrail'in Filistin'e saldırıları, Gazze'deki son durum, Türkiye'nin insani yardım faaliyetleri, bölgedeki yaralıların Türkiye'ye getirilmesi ve ateşkes için atılacak diplomatik adımlar var. Toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele için fırsatçılara 3 kat ceza uygulaması içeren torba kanunun detayları da ele alınacak. Ayrıca, memur ve emekli ücretleri ile 2024 yılı için asgari ücret çalışmaları da toplantıda ele alınacak. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olduğu için çalışmayan emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden faydalanamayan çiftçilerin durumu da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Terör ve suç örgütleriyle mücadelede toplantıda değerlendirilecek. Erdoğan, toplantının ardından millete seslenecek.