Son dakika: MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın sözde sorumlularından Gülsüme Doğan etkisiz hale getirildi

HEDEFE YÖNELİK NOKTA OPERASYON

MİT mensuplarına bağlı saha ajanlarınca faaliyetleri adım adım izlenen Jiyan Mardin kod Gülsüme Doğan'a yönelik MİT tarafından, örgütün finans ve kadro temini faaliyetlerine darbe vurmak maksadıyla en uygun anda operasyon gerçekleştirme kararı verildi.

MİT, Jiyan Mardin kod Gülsüme DOĞAN'ın etkisiz hale getirilmesi için özel eğitimli ajanlarını sahaya sürdü. Saha ajanlarınca devam eden çalışmalar neticesinde MİT tarafından, Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'ın yerinin tespit edilmesi akabinde, nokta operasyonla beraberindeki terörist ile birlikte etkisiz hale getirildi.