AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldürmekten tutuklu bulunan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ogün Samast hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Arat, Delal, Hasrof, Rahil Dink ve Sera Dink Nazarıan müşteki olarak yer alırken, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi. İddianamede, Ogün Samast hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin somut delil elde edilemediği ifade edilerek, Samast hakkında ele geçirilen bir kısım delillerin, örgütün yönetici ve üyeleriyle irtibatının olduğuna dikkat çekildi - Ogün Samast'ın 'Suça sürüklenen çocuk' olarak yer aldığı iddianamede, Samast'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi.