Türkiye ‘terör devletçiğine’ asla müsaade etmez

SETA Dış Politika Uzmanı Can Acun, İsrail'in Gazze'de adeta bir soykırımı hedefleyen saldırgan tutumunun sadece İsrail-Filistin mücadelesinin seyrini değil, Irak ve Suriye'ye uzanan yeni gerçeklikleri de ortaya çıkartacağını ifade etti. Türkiye'nin gelişmeleri yakından izlediğini dile getiren Acun, bir yandan İsrail'in soykırım çabasını engellemek için uluslararası toplumu ve İslam ülkelerini harekete geçirilip bir eksen oluşturulmaya çalışıldığı, bir yandan da bölgesel yeni jeopolitik kırılmaların kendi ulusal güvenliğini tehdit etmemesini temin etmemeye çalıştığını belirtti. Acun, MİT'in sahada çok aktif olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle Türkiye'nin PKK bağlamında yeni bölge dinamiklerinin olası etkilerini önleyici hamlelerle bertaraf etme çabası dikkat çekici" dedi. Türkiye açısından hem Irak hem de Suriye'de kapsamlı yeni kara harekatlarının her daim masada olan bir geçeklik olduğunu aktaran Acun, Türkiye'nin sınır hatlarında kendisini tehdit edecek bir 'terör devletçiğine' asla müsaade etmeyeceğini söyledi. Acun, "Türkiye'nin özellikle Suriye'de yeni bir kara harekâtı başlatması sadece zaman meselesi. Tam tarihi bölgesel konjonktür çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesine bağlı. Şu anki dinamikler Türkiye'yi çok dikkatli olmaya itiyor, Kassam'ın askeri harekâtı ve ardından İsrail'in soykırım çabası statükoyu derinden sarstı. Türkiye yeni gerçekliğe adapte olacak şekilde mevcut askeri doktrinlerini de yenileyecektir. Olası kara harekâtları ve PKK'nın bölgeden kazınması artık daha elzem" dedi.