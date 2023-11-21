20 yıl önceki kazadan kurtulmuştu! Gemi aşçısını ecel ikincide yakaladı

Zonguldak açıklarında batan gemide kayıp olan 11 kişiyi arama çalışmaları sürerken, dün cesedi bulunan kişinin Giresunlu aşçı Metin Usta olduğu ortaya çıktı. Metin Usta'nın 20 yıl önce bir gemi kazasından sağ kurtulan 2 kişiden biri olduğu öğrenildi. Geminin batması sonucu 12 mürettebatla iletişim kesilmişti. Giresun'un Görele ilçesinde yaşayan eniştesi Akif Him, "Yaklaşık 20 yıl kadar önce Metin Usta'nın çalıştığı gemiye Çanakkale Boğazı'nda bir Rus gemisi çarpmıştı. Bu gemi kazasından kurtulan 2 kişi olmuştu, birisi Metin Usta'ydı. Ancak bu defa yaşadığı gemi kazası onu bizden kopardı. 1988 yılından beri gemilerde çalışmış ve emekli olmuştu fakat yine de gemilerde çalışmaya gidiyordu. Tek isteği Görele'nin Sağlık köyündeki baba yerine bir ev yapmaktı" dedi.

Karadeniz Ereğli ilçesinden İzmir'e yük taşıyan Kafkametler adlı kuru yük gemisi, Zonguldak'ta dün yaşanan kuvvetli fırtına ve yağış sırasında mendireğe çarparak batmıştı. Geminin batması ile 12 mürettebatla da iletişim kesilmişti. Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, itfaiye ve dalgıçların da yer aldığı çok sayıda ekip bölgede çalışma başlatmıştı. Batan gemideki denizcileri arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Ereğli sahilinde 12 mürettebattan biri olduğu belirlenen 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Cesedin gemide aşçı olarak çalışan 62 yaşındaki Metin Usta'ya ait olduğu belirlendi. Giresun'da yaşayan Usta'nın yakınları yasa boğuldu.

20 yıl önceki gemi kazasında kurtulan 2 kişiden 1'iydi

Zonguldak'taki gemi kazasında hayatını kaybeden Metin Usta'nın 20 yıl önce de bir gemi kazası geçirdiğini anlatan eniştesi Akif Him, "Hayatını aşçı olarak kazanan ve uzun yıllardır gemilerde çalışan kaynım Metin Usta, 20 yıl önce de bir gemi kazası geçirmiş ve gemide kurtulan 2 kişiden biriydi. 20 yıl önce çalıştığı gemiye Çanakkale Boğazı'nda bir Rus gemisi çarpmıştı. O gemi kazasından kurtulan 2 kişiden birisi Metin Usta olmuştu. Ancak bu kazadan kaynım kurtulamadı.1 988 yılından beri gemilerde çalışmış ve emekli olmuştu. Buna rağmen yine de gemilerde çalışmaya gidiyordu. Tek isteği Görele'nin Sağlık köyündeki baba yerine bir ev yapmak istemişti. Evli, 3 çocuğu ve 1 torunu vardı" dedi.