7 ilde Narkogüç operasyonu 2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı, zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 İlde Narkogüç-36 operasyonları düzenledi.

2 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli yakalanırken 2 ton 350 kilo uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; operasyonları gerçekleştiren güvenlik birimlerini tebrik ederken "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.