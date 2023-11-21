AK Partili ilçe belediyeleri İsrail mallarını boykot etti, Mansur Yavaş sessiz kaldı

Bebek katili İsrail tarafından geçtiğimiz 7 Ekim'den beri Filistinli mazlumlar katlediliyor. Savaş hukuku ve İnsan Haklarını ihlal eden eli kanlı katil İsrail'e karşı birçok ülke sessiz kalırken Türkiye Cumhuriyeti devleti ise Siyonist İsrail'in yaptığı soykırımı durdurması için bütün imkânlarını seferber etmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bölgede yaşanan soykırımın durdurulması için bütün ülkelere çağrıda bulunulurken AK Partili belediyeler de İşgalci İsrail devletine karşı net tavır sergilemeye başladı. Bölgede yaşanan soykırıma sessiz kalan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi rağmen Ankara'da bulunan bütün AK Partili Belediyeler İsrail tarafından üretilen ürünleri boykot etme kararı aldı. Bununla da yetinemeye AK Partili belediyeler İsrail'e destek veren şirketlerle de ilişkilerini birer birer kesmeye başladı.

Yıllardır Gazze'de açık hava hapishanesindeymiş gibi yaşamaya çalışan Filistinli mazlumlar 40 güne aşkın süredir de Siyonist İsrail tarafından soykırıma maruz kalıyor. Yaşanan soykırıma karşı Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Müslümanlar eli kanlı katil İsrail'e karşı tepki gösterdi. Vatandaşların tepkilerine rağmen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi bölgede yaşanan soykırıma sessiz kalmaya devam ederken AK Partili ilçe belediyeleri İsrail menşeili ürünleri boykot kararı alıp İsrail'e destek veren şirketlerle de ilişkilerini kesme kararı aldı.

YAVAŞ'IN SOYKIRIMA UĞRAYAN İNSANLARA DA TÜRK MİLLETİNE DE SAYGISI YOK

Bugüne kadar milletinin ile hiçbir zaman bir olmayan CHP'nin belediyeleri de aynı mantıkla hareket ediyor. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi İsrail'in yaptığı soykırıma sessiz kalmaya devam ediyor. Bununla da yetinmeyen Yavaş ve yönetimi AK Partili ilçe belediyelerinin İsrail tarafından üretilen ürünlerin belediyeye ait hiçbir tesiste kullanılmaması kararını alıp yerli ve milli ürünlere yönelmesine rağmen ABB'nin bütün tesislerinde İsrail menşeili ürünleri kullanmaya devam ediyor. Ankara'ya ve Ankaralılara karşı elle tutulur hiçbir icraatı olmayan Yavaş'ın söz konusu tavrı ile soykırıma uğrayan insanlara ve Türk Milletine saygısı olmadığı da görüldü.

İLÇE BELEDİYELERİ YERLİ VE MİLLİ BİR DURUŞ SERGİLEDİ FİLİSTİN HALKINA DESTEK OLDU

CHP'li ABB Belediyesi'ne rağmen yerli ve milli ürünleri tercih eden AK Partili ilçe belediyeleri İsrail menşeili birçok ürüne boykot kararı aldı. Alınan karar ile belediyelere ait tesislerde İsrail üretimi ürünlerin satışı yapılmazken İsrail'in yaptığı soykırıma destek veren uluslararası şirketlerle de ilişkilerini birer birer kesmeye başladılar. Ayrıca mazlum Filistin halkına destek olmak için elinden geleni yapan AK Partili ilçe belediyeleri yerli ve milli bir duruş sergileyerek birçok önemli adım attı.

İLÇE BELEDİYELERİNİN TAMAMI İSRAİL MENŞEİLİ ÜRÜNLERİN TESİSLERİNDE SATIŞINI YASAKLADI

Soykırıma sessiz kalan ABB'ye nazaran İsrail'in Filistin'e uyguladığı insanlık dışı muamelelere karşı Kahramankazan Belediyesi, Filistin Büyükelçisi'ni ilçeye davet ederek bölgede yaşananları anlatması için konferans vermesine yardımcı oldu. Ayrıca, belediye bünyesinde hizmet veren tesislerde İsrail'e ait ürünlerin satışı kaldırıldı ve boykot edildi. İsrail'e destek veren Master Card ve Visa'ya karşı personel maaşının ödenmesi için yerli ve milli imkânlarla geliştirilen TROY kart uygulamasına geçildi. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım dolayısıyla tüm şenlik ve konserleri iptal eden Kahramankazan Belediyesi ayrıca İlçe Müftülüğü ve STK'larla birlikte "Hayır Kermesi" düzenlendi. Düzenlenen kermesten elde edilen gelirlerin tamamı Gazze'ye gönderildi.

Sincan Belediyesi de İsrail'e karşı tüm tesislerinde İsrail'e ait ürünleri yasaklandı ve boykot kararı aldı. Ayrıca Sincan Belediyesi de personel maaşlarını TROY kart ile ödemeye başlarken dev ekranlarda paylaşılan görsellerle İsrail'i lanetleyen ve soykırıma karşı çıkan görseller paylaşılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Yaşanan soykırıma sessiz kalmayan Keçiören Belediyesi ise, Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren tesislerde İsrail'e ait ürünlerin satışının yapılması yasaklandı ve boykot etme kararı aldı. Personel maaşının ödenmesi TROY kart ile gerçekleştirilmeye başladı. Ayrıca Filistin Büyükelçiliği ve Kadın Birliği Platformu (KABİP) iş birliğinde "Kardeş Gazze`ye Selam" ve "Geri Dönüşüm ve İkinci El Çarşısı Yardım Programı" düzenlendi. Geri Dönüşüm ve İkinci El Çarşısından elde edilen gelirler Gazze'deki masum sivillere gönderildi.

Akyurt, Beypazarı ve Nallıhan Belediyesinde de birçok AK Partili ilçe belediyelerine benzer adımlar atarken atılan adımlar arasında en dikkat çekenleri şunlar oldu. Belediyelerde ait tesislerde İsrail menşeli ürünlerin satışı ve kullanımı yasaklama kararı alındı. Ayrıca yine afiş ve brandalarla İsrail'i lanetleyen ve soykırıma karşı çıkan görsellere yer verildi.

Soykırıma uğrayan mazlum Filistinlilere destek olan Bala Belediyesi'nde ise personel maaş kartları yerli ve milli ödeme sistemi olan TROY'a geçilirken tüm iştiraklerin yiyecek, içecek ve temizlik malzemelerinde İsrail menşeili ürünlerin alım satım ve kullanımı durduruldu.

Haymana Belediyesi ise Müftülük, AGD ve İHH'nin düzenlediği Filistin'e Destek Kermesine çadır, masa sandalye desteği verirken yine belediyeye ait işletmelerde İsrail ürünlerine boykot uyguladı. Ayrıca yine afiş ve brandalarla İsrail'i lanetleyen ve soykırıma karşı çıkan görseller hazırlanarak bölgede yaşanan olaya dikkat çekildi.

Mamak Belediyesi de Gazze Belediyesi ile "Kardeş Belediye" olma kararı aldı. Personel maaşlarını ödeme yöntemi olarak TROY karta geçildi. Ayrıca Gazze'de şehit olan masumlar için fidan dikildi. Bunlarla da yetinmeyen Mamak Belediyesi, Gazze için yardım kermesi düzenlendi. Ayrıca İsrail malları Mamak belediyesinin tesislerinde yasaklandı.

Kalecik, Güdül, Şereflikoçhisar ve Çubuk Belediyesi ise tüm tesislerinde İsrail menşeili ürünlerin satışı kaldırıldı ve boykot etme kararı aldı.