Haberler Gündem Haberleri Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusuna ilişkin son dakika gelişmesi
Giriş Tarihi: 21.11.2023 14:44 Son Güncelleme: 21.11.2023 15:14

Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusuna ilişkin son dakika gelişmesi

Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmasına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu hakkında çalışma yapmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı’nın mevzuata ilişkin yapacağı çalışma sonrası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, suç duyurusuna ilişkin işlem tesis edecek.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusuna ilişkin son dakika gelişmesi

Gezi davasından mahkum olduktan sonra milletvekili seçilen ve Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı verdiği Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına hükmetmişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kararında, Anayasa hükümlerini ihlal eden ve kendisine verilen yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde aştığı gerekçesiyle hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan ilgili Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

Söz konusu kararın ardından gözler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na çevrilirken, SABAH'ın edindiği son dakika bilgisine göre;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç duyurusu hakkında çalışma yapmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, mevzuata ilişkin çalışma yapacak ve daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'e rapor sunacak. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'nın mevzuata yönelik sunacağı rapor sonrası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, ilgili suç duyurusu hakkında işlem tesis edecek.

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Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusuna ilişkin son dakika gelişmesi
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