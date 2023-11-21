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Giriş Tarihi: 22.11.2023 01:34

Başkan Erdoğan Cezayir'deki temaslarının ardından yurda döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'deki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile 00.30'da Ankara'ya geldi.

AA
Başkan Erdoğan Cezayir’deki temaslarının ardından yurda döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'e gerçekleştirdiği ziyareti tamamladıktan sonra yurda dönüş yaptı.

Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Ankara'ya geldi.

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Başkan Erdoğan Cezayir'deki temaslarının ardından yurda döndü
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