Başkan Erdoğan Cezayir’e gidiyor

İsrail'in Filistin'e yönelik zulmünü durdurmak için yoğun diplomasi yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cezayir'e kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmenin gündeminde öncelikli konu, iki ülkenin aynı perspektiften baktığı İsrail-Filistin çatışması olacak. Ziyaret, Cezayir başta olmak üzere Afrika siyasetinin gündemine otururken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun arasındaki görüşmenin geniş kapsamlı olması bekleniyor.Geçen hafta Almanya'dan başta Avrupa olmak üzere dünyaya tarihi bir ders vererek barış çağrısını her platformda yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sefer de Afrika'da tesir alanı geniş olan Cezayir'den Gazze mesajı verecek. Erdoğan, bu ziyarette dünyaya yönelik bazı mesajları olacağını belirtmişti. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun da İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçu sonlandırmak için tüm dünyayı samimiyetle harekete geçmeye çağırmıştı.