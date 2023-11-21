Başkan Erdoğan’ın 4 yıllık tüm çalışmaları kitaplaştırıldı



Felakette devletin tüm imkanlarını seferber ettiği, depremin yaralarının sarıldığı, şehirlerin yeniden inşa edildiği aktarılırken şu ifadelere yer veriliyor:

"Dünyada eşi benzeri görülmemiş bu felaket hem birlik ve beraberliğimizin hem de ülke olarak istikrar ve gücümüzün tekrar ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu süreçte dünyanın da sorunu haline gelen dezenformasyonla mücadele konusunda da etkin adımlar atılmaya başlandı. Yanlış haber ve bilginin, olumsuz sonuçlarının askeri, siyasi ve toplumsal alanda nelere mal olabileceği konusu daha çok gözler önüne serildi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde geliştirilen yerli ve milli projeler ile teknoloji ve savunma sanayiinde çok kıymetli adımlar atıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı ile birlikte çalışmalarına da hız kesmeden devam etmektedir. 2023 yılının ilk altı ayında, 51 açılış ve tanıtım ile 4 ödül törenine iştirak etmiş, 85 yurt içi, 2 yurt dışı ziyaretinde bulunmuş. 107 yurt içi kabul ve 6 Büyükelçi güven mektubu kabulü gerçekleştirmiştir.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili Genel Seçimlerindeki oy oranını 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminde artırarak mutlak bir zafer elde etti. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, milletimizden aldığı destekle 'yola devam' diyen Cumhurbaşkanımız, Türkiye üzerine oynanan tüm oyunları bertaraf ederek tarihî bir başarıya imza atmış oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan Türkiye Yüzyılı'nda, belirlenen hedeflere güçlü adımlarla yürümeye devam edilecektir."



"TÜRKİYE GELECEĞE EMİN ADIMLARLA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 yıl boyunca yürüttüğü tüm çalışmaların büyük bir titizlikle 4 ciltlik bir eser haline getirildiğini söyledi. Altun, şunları kaydetti:

"Ömrünü milletine adayan, milletine sevdalı liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 yıllık tüm mesaisini kitaplaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın milletine hizmet sevdasıyla yaptığı tüm çalışmaları vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Yıllardır bu aziz milletin hayalini kurduğu tüm projeleri, çalışmaları hayata geçiren ve Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı'nı başlatan Cumhurbaşkanımız geleceğimiz için de dev bir adım attı. Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı'nın özünü milletimizin iradesinden alan sağlam bir temel üzerine inşa edileceğini aziz milletimize göstermiştir. İnşallah milletimizin verdiği en güçlü destek ve güvenle de Türkiye geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edecek. Bizler de 'Aşkınan koşan yorulmaz' şiarıyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."